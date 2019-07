RODILA GA JE SA 17, NISU JOJ DALI NI DA GA VIDI, A ONDA MU JE KRIŠOM TUTNULA PARE U RUKE! Teška sudbina VANBRAČNE DECE poznatih! Siromaštvo im zavilo dom u crno, ne daju alimentaciju, a oni su još na sudu (FOTO)

Mnoge poznate ličnosti u Srbiji imaju vanbračnu decu. Neki svoju decu nikada nisu priznali, iako je dokazano očinstvo, neki su decu ostavljali zbog siromaštva ili tuge koja je zavila dom u crno, pojedini ne daju alimentaciju, a ima i slučajeva koji su završili - na sudu. Sudbina vanbračne dece poznatih ličnosti u Srbiji nije sjajna.

Tina Ivanović imala je 17 godina kada je rodila sina Danijela, a kada je htela da ga vidi, njen bivši suprug i njegova porodica nisu to dozvolili. Ujedinili su se tek godinama kasnije.

"Nikada se nisam odrekla svog sina. Kada sam trebala da ga vidim, bivši suprug i njegova porodica mi to nisu dozvoljavali. Ne mogu ni sama nabrojati koliko sam puta otišla kolima do kuće u kojoj je živeo, čekala ispred i nadala se da ću ga videti. Jednom mi je to pošlo za rukom, otišla sam do kuće i on je vozio bicikli. Ja sam mu stavila novac u ruke i rekla da sam ja njegova mama. Sećam se i danas njegovog zbunjenog pogleda. Ubrzo nakon toga sam otišla u Nemačku da radim, odakle sam mu redovno slala alimentaciju", ispričala je.

Tina nije videla sina deceniju, a kada je porastao pevačica je stupila sa njim u kontakt i napokon su se videli. Od tada Tina sina viđa redovno o kojem i dalje finansijski brine.

Miroslav Ilić se godinama sudi sa Mirjanom Andonović koja pokušava da dokaže da je sina Devina dobila sa pevačem.

Goca Božinovska je svoju ćerku Jelenu, dok je zarađivala i radila, ostavila kod svojih roditelja.

Goca Božinovska je tokom srednje škole zatrudnela sa kompozitorom Radetom Vučkovićem. On se, kako su mediji navodili, kleo i njenom ocu da je u nju ludo zaljubljen mada je oženjen. Pre neo što je shvatila šta ju je snašlo, rodila je ćerku Jelenu. Ljubav između nje i Radeta se ubrzo nakon rođenje ćerke ugasila. Nažalost Goca je bila sama, bez posla i novca. Slomljenog srca odvela je ćerku Jelenu kod svojih roditelja, koja je odrastala uz baku dok je radila. Ubrzo se udala za Zorana Šijana sa kojim je dobila dvoje dece. "Kao mala bila sam jako nesrećna jer nisam živela sa roditeljima. Često bih imala strahove i plakala dugo u noć", priznala je Jelena Vučković u jednom intervjuu.

Marinko Rokvić je svog sina zakonski priznao, dok Dragan Kojić Keba ćerkicu Inu nikada nije hteo da upozna.

Dok u javnosti redovno ističe koliko je ponosan otac Igora i Nataše, Keba o trećem najmlađem detetu nikada ne govori. Reč je o Ini Jevremović koju je Keba dobio sa poznatim tekstopiscem Ljiljanom Jevremović. Pevač ćerku Inu nikada nije želeo da upozna. Što se Ljiljane Jevremović ona je sa Kebom na sudu bila od Ininog rođenja pa sve do skoro. Ljiljana je vodila bitke o dokazivanju očinstva, alimentaciji, kao i povećanju alimentacije koju je Keba izbegavao da plati.

Marinko Rokvić je svog vanbračnog sina Daria Rokvića zakonski priznao i prihvatio sve odgovornosti koje očinstvo nosi. Pevač je svoju decu iz drugog braka upoznao sa prvim naslednikom, sa kojim su svi ostali u kontaktu, bez obzira na to što Dario živi u Kanadi.

"Ja sam imao super detinjstvo, dok se nije zaratilo u Sarajevu. Onda nam je bilo malo teško, ali sve je to život. Znao sam odavno da mi je otac pevač, slušao sam njegovu muziku na kasetama. Uglavnom Marinko i ja smo uvek bili u kontaktu, a nastavili smo da se čujemo i kada sam se preselio u Kanadu. Voleo bih da Nikola i Marko odrasli sa mnom i da smo bliže, ali takva je sudbina. Super je što je tehnologija napredovala, pa se često gledamo", rekao je Dario u jednom intervjuu.

