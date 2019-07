IZA NJENE LEPOTE I OSMEHA KRIJE SE TUŽNA ŽIVOTNA PRIČA: Takmičarka Pinkovih zvezda publiku DIRNULA ČISTOM EMOCIJOM! (VIDEO)

Danas je moj drugi rođendan. Na ovaj datum su mi otkrili tumor pre par godina i od tada ga slavim kao svoj drugi rođendan, jer se sve, Bogu hvala, super završilo. Vi ste mi dali još jedan razlog, imam kome da pišem. Vi ste mi dali razlog da slavim budućnost! Zbog vas se osećam kao da sam opet rođena da radim ono što volim. Hvala vam. Vi ste moji, ovo što osećam ne znam kako da vam vratim!!! Danas slavimo divan početak. Hvala vam što ste svoj deo podelili da bih ja pobedila, jer jesam. Imam vas! Ovo drugo mesto je pobeda za mene! Izgleda mi je 1. jul predodređen samo za pobede! One najvrednije...životne. 💗

