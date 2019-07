REBEKA OSTAVILA PETRUĆIJA PRED CELOM SRBIJOM?! Videli su se u Novom Sadu, sve je bilo u redu, a onda ga je ŠUTNULA TAKO DA SVI VIDE! ŠOK!

Veza starih zadrugara, Rebeke Popović i Marka Petruševića Petrućija, pšrivlačila je ogromnu pažnju javbnosti dok je trajala u rijalitiju. Kada su odlazili iz Imaginarijuma, međutim, već im nisu cvetale ruže , a stanje se izgleda ipak nije značajno promenilo.

"Nismo više zajedno", kratk oje izjavila Rebeka, što je svakako iznenadilo i Dušicu Jakovljević, koja ju je upitala da li su sada zajedno.

"Kako nismo?" pitao je Petrući kroz šalu.

"Ti si izašla iz 'Zadruge', rekla si da ćeš ga čekati, šta se desilo?" potala je voditeljka i nastavila priču ozbiljnijim tonom, ne bi li fanovi rijaitija saznali pravo stanje stvari ovoga puta.

"Mi smo se videli u Novom Sadu i bili smo zajedno, sve je bilo okej. Međutim, nekako to nije priča za mene, mislim da je i on to shvatio", odgovorila je Popovićeva.

"Ona ne može da zaboravi neke stvari i to je to", dodao je Petrući.



"Fanovi su mi slali razne klipove da me je ogovarao sa Suzanom i Zlatom, pa onda oni klipovi sa Marijanom, možda treba samo neko vreme da prođe", nastavila je tada Rebeka, te zaključila da zaista više nije u vezi sa bivšim cimerom iz rijalitija.

