TRAŽE POSEBNE USLOVE: Procurio spisak učesnika Zadruge 3, od honorara će vam se zavrteti u glavi! Evo ko će se sve useliti u Belu kuću, a među njima i PROSLAVLJENI GLUMAC! ŠOK!

Glumac Srđan Žika Todorović i pevačica Milica Todorović navodno pregovaraju o ulasku u "Zadrugu 3". Pored njih dvoje, u novu sezonu rijalitija, koja će početi 6. septembra, trebalo bi da uđe i internet senzacija i majka šestoro dece Marina Dančo iz Feketića, koja je postala poznata po učešću u emisiji "Brak na neviđeno".

Producenti su rešili da okupe nikad jaču ekipu, koja ranije nije viđena u rijalitijima.

- Najpre su pozvali Žiku, koji već godinama uspešno sarađuje sa čelnim ljudima ružičaste televizije. On je bio član žirija u emisiji "Ja imam talenat". Tu saradnju će nastaviti i u "Zadruzi 3", ali samo ako prihvate Žikin uslov", kaže izvor."Glumac je, naime, tražio da napusti rijaliti kad god poželi bez ikakvih posledica! Ovih dana bi trebalo da razgovaraju o honoraru", priča izvor blizak produkciji.

"Produkcija smatra da bi Milica bila pun pogodak jer je neposredna i duhovita. Zbog toga su joj ponudili nedeljni honorar od čak 3.000 evra, koliko ima i najveća zvezda "Zadruge 2" Luna Đogani. Iako su to lepe pare, Milica se premišlja jer veruje da ne bi izdržala dugo u zatvorenom prostoru, a bitno joj je i da unapred zna sa kim bi delila životni prostor", otkriva izvor i dodaje da im ona još nije dala konačan odgovor.

Ona se uveliko raspituje ko su joj potencijalni cimeri u rijalitiju. To će najviše uticati na njenu odluku da prihvati ponudu. S druge strane, učesnica emisije "Brak na neviđeno" Marina Dančo obradovala se kada su je pozvali u "Zadrugu 3". U septembru će u rijaliti ući ova plavuša koja je postala hit na internetu kada je pred oltarom ostavila mladoženju uz izgovor "Ja sam majka šestoro dece. Meni treba jak muškarac, koji može da me prestigne, da me nadmudri, da me produhovi..."

"Marina je bez dlake na jeziku, producenti su ubeđeni da će u "Zadruzi" napraviti haos", zaključuje izvor.

Pored Žike, Milice i Marine, u najgledaniji rijaliti trebalo bi da uđe i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, pevačica Tanja Savić, rijaliti zvezda Miljana Kulić sa majkom Marijom i sinom Željkom... Ponudu da se vrate u "Zadrugu" već su dobili aktuelni učesnici druge sezone Eleonora Miljković, Marijana Zonjić, Marko Miljković...

