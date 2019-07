TO JE JEDINA OSOBA KOJA MI NEDOSTAJE: Pevačica sa suzama u očima o ŠOKU koji je zadesio u životu! Sve joj je ostalo LAKŠE PALO!

Dara Bubamara priznala je da se smirila, pa je trenutno ne zanimaju ni izlasci, ali ni muškarci. Ona je progovorila o jedinom trenutku u životu kada je doživela pravi šok, a to je bilo kada je ostala bez majke.

"Vodim neki miran život u poslednje vreme, ne izlazim, mislim nikada nisam ni izlazila. Kuća, posao, dete, škola. Muškarci me ne zanimaju. Iskreno, kad se rodi neko kao ja, takvog temperamneta takve sposobnosti, tad će biti moj", rekla je Dara.

Međutim, samo joj jedna osoba nedostaje, a pevačica kaže da je to jedini problem koji joj se desio u životu.

"Kada me pitaju da li si nekada tužna, e to je jedino kada se setim svoje majke. Jedini šok i problem u mojoj karijeri to je kada sam izgubila majku. Ona mi jedino nedostaje", rekla je pevačica u emisiji "Ekskluziv".

foto: Printscreen Ekskluziv

Kurir.rs / Foto: Printscreen Ekskluziv

Kurir