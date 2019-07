RASTA POTKAČIO EMINU JAHOVIĆ, A GAZDA PAJA SKOČIO PEVAČICI U POMOĆ! Opleo žestoko! Ovakvog ga NIKADA niste videli! (FOTO)

Stefan Đurić Rasta nedavno je na krajnje neočekivan i vrlo neobičan način otkrio da mu se nova pesma Emina Jahović nimalo nesviđa. On je opleo na račun pevačice pa njen rad nazvao "drugom rukom" i sve objavio na društvenoj mreži Instagram, pa pokrenuo lavinu komentara.

"Možda je bio neki loš skank tog dana..." prokomentarisao je u razgovoru sa Ognjenom Amidžićem Gazda Paja, koji je sa Eminom uradio ovaj duet, pa nastavio: "Nije baš neki džentlmenski potez od njega, ali šta znam, svako ima svoje mišljenje. Ja ne vidim da je to neki njegov žanr i da je konkurencija... ne znam stvarno odakle mu je to palo na pamet", izjavio je on pa zapanjio sve, jer nikada nije bio ovako oštar.

"Mislim da se brzo pokajao i da je skinuo taj stori (sa Instagrama) i da je sad sve okej", zaključio je on ipak u vedrijem tonu.

Podsetimo, Rasta je, kada je preslušao Emininu novu pesmu objavio komentar:

"Nova pesma Emine Jahović zvuči kao najjeftinija kopija Senidah, na sezonskom popustu, kineska! Druga ruka! Zašto?"

Pevačica se i dalje nije javno oglašavala povodom ovoga.

