NAŠLA NOVOG TATU ZA MALOG ŽELJKA! MILJANA KULIĆ IMA 12 GODINA STARIJEG DEČKA! On je njena nova ljubav i još nisu imali s*ks! I imaju jak razlog za to!

Miljana Kulić (26) tvrdi da ima novog dečka Mihajla iz Niša. Nišlijka je konačno otkrila da je nove detalje o životu i ispričala o novom izabraniku.

"Našla sam momka. Zove se Mihajlo i lepo mi je sa njim. On u avgustu puni 38 godina, sposoban je, radan, vredan i dobar čovek. Upoznala sam ga kada sam sa Željkom otišla u jedan kafić. Družili smo se četiri dana, a petog smo se smuvali. Da ne ureknem, za sada je divan. Voli Željka i pažljiv je. Nekada prespavamo kod njega ili on kod nas. Još nismo imali seks i nećemo ga imati dok se ne upoznamo dobro", ispričala je Kulićeva, a onda otkrila kako on izgleda.

foto: Instagram screenshot

"Fenomenalno izgleda! U odnosu na Zolu i Marinković, on je avion! Po karakteru je sličan Vladimiru Tomoviću, ali je i od njega 20 puta bolji frajer, blesav je kao ja. Ne voli medije, pa ga nisam pokazala javnosti", priznala je rijaliti igračica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Informer/Foto: Ana Paunković

