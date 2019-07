DOSPELA JE U JAVNOST ZBOG AFERE SA TOŠIĆEM, A TEK ŠTA JE BILO SA SLOBOM: Mariji je pevač zabio nož u leđa, a bili su veoma BLISKI!

Marija Melcer, koja će navodno ući u treću sezonu rijalitija, progovorila je o Slobi Radanoviću sa kojim je bila bliska.

Ona je u žižu javnosti dospela kada je pričala o aferi sa Duškom Tošićem, a sada je otkrila nove detalje. Naime, Sloba je Mariji uzeo pesmu koju je trebalo da snimi.

"Trebalo je samo da otpeva demo snimak, ali je Sloba na kraju pesmu uzeo za sebe, a Marija o tome ništa znala nije. Sloba i Marija su se pre ovog konflikta družili", tvrdi izvor.

Marija se potom oglasila i priznala da za Radanovića i te kako ima šta da kaže.

"Za Radanovića bih mogla da pričam do prekosutra, ali dok ne vidimo šta će se desiti u mojoj bliskoj budućnosti za sad ću ostati uzdržana", kaže Marija i dodaje:

"Što se "Zadruge" tiče, ponudu sam dobila, ali još uvek smo u pregovorima. Mnogo znam o ljudima koji se provlače na Pinku 24 sata, ali ne želim da me narod upozna kao konfliktnu osobu, jer to i nisam. Ja samo nikome ne ćutim, pogotovo kada znam da me taj neko gleda u oči i laže."

