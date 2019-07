OSAMDESETIH JE BIO ČUVENI MUZIČAR I POŠTENJAČINA, PA POSTAO NAJOKORELIJI ZLOČINAC! Nastupao je sa zvezdama SFRJ, a za 3 meseca je postao SARAJEVSKI KRVNIK!

Pre nego što je obukao vojnu uniformu i postao pojedinačno najmasovniji ubica, pretežno Srba, a potom i Hrvata i muslimana u okupiranom Sarajevu devedesetih, Mušan Caco Topalović bio je gitarista u pratećem bendu Nede Ukraden!

Reč je o čoveku kojeg su tadašnji estradni umetnici s kojima je sarađivao opisivali kao vrsnog muzičara, dobrog kolegu i poštenog čoveka. Niko od njih nije mogao ni da pomisli da će njegov um za samo nekoliko meseci postati izopačen do te mere da će postati najokoreliji zločinac i strepnja za ceo grad. A sve se odigralo na brzinu.

Za doček 1992. godine nastupao je zajedno s Nedom u jednom restoranu u Sarajevu, a svega tri meseca kasnije pretvorio se u svirepog ubicu.

Milomir Marić pokrenuo je ovu temu baš kada je gošća u jutarnjem programu bila Ukradenova.

"U ovoj emisiji govorimo o zločinima, užasima ratova, o sećanjima... I mnogi pevači koji su odrasli u Sarajevu govore da ih je pratio Mušan Topalović Caco, odnosno da je bio član njihovog orkestra. Taj čovek će se proslaviti kao čovek koji će ubiti najviše Srba. Počinio je nečuvene ratne zločine. Na kraju je ubio sina ministra policije Avdage Hebiba i predao se po naredbi Alije Izetbegovića, pa je došao ministar policije lično i pred svim policajcima mu presudio", rekao je Marić.



Nedi nije bilo lako da govori o svom bivšom saradniku jer je i ona sama u minulom ratu mnogo toga izgubila, ali je kao pravi profesionalac ispričala svoje sećanje na Topalovića.

"Tragična sudbina jednog izuzetno talentovanog muzičara. On je mene pratio, nećete verovati, poslednji doček Nove godine, 1992. u robnoj kući 'Bosna' u Sarajevu, na vrhu je bio jedan divan restoran. Dakle, sa mnom je bio moj orkestar Olimpik, čije je član povremeno bio i Caco. On je zaista bio talentovan gitarista, zezator, mangup. Nikada, stvarno nikad ne bih pomislila da će on niti bilo koji muzičar završiti u nekoj političkoj ili nacionalnoj ostrašćenosti. To je za mene potpuno neočekivana stvar", zaključila je pevačica.

Egzekucije na Trebeviću

Žrtve masakrirao, spaljivao, pa ih bacao u jamu Pored pojedinačnih ubistava tokom 1992. i 1993. godine, Mušan Topalović Caco, komandant privatne jedinice u sarajevskom naselju Bistrik, počinio je i niz masovnih egzekucija. Na stotine sugrađana iz opština Stari grad i Centar Sarajevo bivši gitarista kidnapovao je i odvodio ih, pretežno Srbe, u pravcu Trebevića, gde im se gubio svaki trag. Kasnije su njihova tela pronađena izmasakrirana i spaljena u jami Kazani. Ubijen je 1993. godine, navodno u pokušaju bega posle hapšenja, a četiri godine kasnije, uz odobrenje Alije Izetbegovića, a u organizaciji Zelenih beretki, ekshumiran je u prisustvu 12.000 ljudi i prenesen prvo u Carevu džamiju, gde mu je klanjana dženaza, a potom na Šehidsko groblje.

Neda o bivšoj prijateljici

Hanka Paldum me mrzi foto: Dado Djilas Neda se u Marićevoj emisiji dotakla i svoje bivše prijateljice Hanke Paldum. Na opasku voditelja da su Hanku optuživali da je za vreme rata bacala srpsku decu lavovima u zoološkom vrtu, ona je odgovorila:

"Ja sam je poslednja pozvala, negde u maju i ponudila joj svoju kuću da spase decu, pošto sam videla da granate padaju. Međutim, to se kasnije rodilo u profesionalnu mržnju. Ja ipak ne mogu i ne smem da komentarišem sada šta je neko mislio tokom rata, da li se u međuvremenu pokajao, oprostio, zaboravio. Ali jedno je sigurno", ja sam provela jedan divan deo života u Sarajevu.

