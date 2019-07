VOLELA BIH MAKAZAMA DA IH ODSEČEM, ZAISTA ŽELIM DA BUDU MANJE: Jana je poznata po grudima koje su prirodno BUJNE, a evo zbog čega je to MUČI!

Jana Todorović otkrila je da je dobar vozač, ali i detalj o svojim grudima koji niko nije znao.

Pevačica je progovorila o svojim grudima po kojima je poznata, a ipak želi da budu manje.

"Poznato je da ja imam te velike grudi, a nekada bih volela makazama da ih odsečem, da ih nemam. Volela bih da ih smanjim, ja to zaista želim. Naporno je i izgledala bih mnogo mršavije", priznala je Jana, pa otkrila kakva je u saobraćaju.

foto: Dragan Kadić

"Moramo sami da se pazimo, ako ja držim volan u ruci ili moj suprug, ja sam najbezbednija. Ne dozvoljavam da me svako vozi zato što u današnje vreme, posebno u inostranstvu voze lude automobile i čim sednu, odmah je po gasu da se pokažu", rekla je Jana i dodala:

"Mi se trudimo sve to izbegavamo i sačuvamo naše zdravlje. Posao je takav, luda kuća. Mnogi kažu da nisu sreli takvu ženu kao ja za volanom. Ne prepoznaju me tamo, ovde me zaustavljaju. Zbog brze vožnje me zaustavljaju. Najčešće policajci kažu koliko su para ostavili na neku moju pesmu."





foto: Instagram

Kurir.rs/Blic, Foto: Stefan Jokić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir