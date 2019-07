PEVAČEVA MAJKA UMRLA JE ČIM GA JE RODILA, A BEZ OCA OSTAO JE 9 GODINA KASNIJE: Zbog toga sam postao čovek kakav jesam! Vrlo dobro znam šta je MUKA!

Popularni jugoslovenski pevač Miroslav Čangalović ostao je sam sa svega devet godina. Majka Anastasija umrla je na porođaju, a bez oca Miroslava ostao je dete godina kasnije.

Rođen je u Glamoču, a svoje teško detinjstvo nikad nije posmatrao kao tragediju, dok je spas tražio u muzici.

"Iako se to može okarakterisati kao nekakvo teško detinjstvo, ipak je ono dragoceni doživljaj i dragoceni materijal koji me je posle formirao i kao čoveka - ne u smislu umetnik takvog i takvog ranga, nego kao običnog, svakodnevnog čoveka koji živi poput svih običnih ljudi, koji razume obične ljude i njihove muke, dakle sve ono što me čini onim što ja po nekakvom opredeljenju i hoću da budem. A to je da sam običan čovek! Ni veliki ni mali, ni kako već stavljaju u neke rafove, već najobičniji čovek kome je sticajem prilika priroda podarila", govorio je svojevremeno Čangalović.

Ulogu tamničara u Pučinijevoj "Toski" otpevao je 1946. godine, da bi narednih osam sezona školovao glas kod Zdenke Zikove, slavne praške operske pevačice. Imao je više od 90 uloga, preko 520 kompozicija, oko 3.000 koncerata na teritoriji bivše Jugoslavije i 160 koncerata širom sveta. Publika ga je volela, kolege su ga poštovale i uvažavale, a njegov moćni glas ostaće zauvek upamćen među ljubiteljima operske umetnosti.

Preminuo je 1999. godine, a urna s njegovim posmrtnim ostacima preneta je u Aleju zaslužnih građana čak trinaest godina kasnije.

"Miroslav Čangalović bio je sinonim za operu i svojim glasom ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj umetnosti. Retko smo u prilici da makar malo ispravimo nepravdu prema prošlosti, ali je mnogo važnije od toga da čuvamo sećanje. Čangalović je bio veliki solista i umetnik. Čak i onima koji nisu znali šta je opera, bilo je poznato ko je Miroslav Čangalović", izjavio je tom prilikom tadašnji ministar kulture Predrag Marković.

