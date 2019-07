SREĆNA SAM ŠTO JE ONO GO*NO VIŠE NE MALTRETIRA! Još malo pa će i Ana da ga šutne: Ljuba se naoštrila, rešila Davidu da ZAGORČA ŽIVOT! Stižu sporne slike iz Aleksandrinog telefona!

Ljuba Pantović, prva finalistkinja koja je napustila "Zadrugu 2", ne smiruje se ni otkako je otišla sa rijaliti imanja. Priča koja se zavrtela oko njene ćerke Aleksandre, Koraćeve i Davida ne da joj mira, pa je bez pardona otkrila da i te kako planira Dragojeviću da zagorča život.

"Srećna sam što go*no nije pored nje, što je više neće maltretirati i ponižavati. U startu sam ja izrazila sumnju prema njemu. Njoj je prijalo da on bude pored nje zbog tog njenog stanja, trebao joj je zagrljaj, muška podrška. To što je on radio, to je monstruozno. Zar toliko beskrupulozan možeš da budeš i da se zaljubiš u nekoga, zavoliš ga i zamrziš i ti si opet sa njim?! On je sam tvrdio da se on ljubio i mazio sa njom, a da je nije voleo", počela je Ljuba.

Ona, takođe, ne krije da joj se čini da Aninu i Davidovu vezu čeka jednako prljav kraj.

"Sve je to 'kopi - pejst'. Od crtanja beba po stomaku, prstena, maženja, ljubljenja, tepanja. Čovek je ograničen, on ponavlja tu epizodu sa drugim glumicama. Ana nije glupa, nije ni Aleksandra glupa, ona je samo previše dobra i naivna. David će uskoro da naiđe na tanak led i uopšte neće znati šta mu se desilo. Ja to jedva čekam. Ana se očigledno zaljubila, kao dva debila se ponašaju. Anu ima ko da osvesti. Kod Aleksandre sam bila samo ja, on je podgrevao svađe, huškao je protiv mene i lako je jednu osobu odstraniti. Kod Ane je drugačije, Ana ima složnu porodicu, ona ima mnogo društva. David je upoznao Anu kad nema društvo oko sebe, izolovana je u rijalitiju. Sa Anom će imati problem, Anu će sačekati veliki broj drugova i drugarica koji nisu ni naivni ni glupi da im treba jedan klošar u društvu kao David. Tako da će oni odmah Anu opasuljiti", ispričala je Pantovićeva, pa dodala da Davida čeka pravi pakao kada izađe, jer će ga "uništiti dokazima koje ima protiv njega".

foto: Printscreen

"David je imao lepu šansu za razgovor, ali je više nema. On nema šta više da priča sa njom. Ja sam joj rekla i da David pokuša da priča sa njom, da joj ne padne na pamet da to uradi. On je za ova tri meseca, otkako se Aleksandra vratila, pokazao samo želju da je vređa. E, pa, neka se drži toga! Ona nema šta sa njim da priča, ona je želela sa njim da priča. David je poludeo kada smo mi naslutili da će ona ući. On je pukao kada je ona ušla. Odlučio je da krene đonom, jer je on tada shvatio da Aleksandra zna sve šta je David radio. On je bio sateran uza zid. Dokazalo se i da sam ja sve vreme govorila istinu. Oni klipovi kada je hteo da je se otarasi, kako ju je ogovarao, kada se zatrčao da je udari, onda onaj snimak iz kupatila kada joj je rekao da udari živinu. On je bio veoma zaštićen kao dečko Aleksandre Subotić. Mnogo toga je krio šta radi. Poslali su mi klip gde sam ja detaljno čula šta je on rekao Mići 'da je giros njemu paravan za mnogo toga'. To je jedna divna rečenica. A ja znam šta znači mnogo toga. Tako da ću ja lepo da se zabavim i da mu produžim 'Zadrugu' još godinu dana. Ja sam njemu rekla da će izgubiti vizu, izgubio ju je, rekla sam mu da će izgubiti pasoš, videćemo kada će se to desiti. Izgubiće sve. Ja ću pokazati samo šta je on zapravo. Danas sam imala razgovor sa mojima iz Amerike koji su mi rekli još mnogo stvari o njemu. Ja samo ljudima otvaram oči, ja nikoga neću da ugrozim, da mu polomim nos ili otkinem glavu. Ne, ja ću samo da mu pokvarim život. Zašto? Zato što je on pokvario naš. Samo će da dobije milo za drago. Aleksandra i ja ćemo objaviti slike iz njenog telefona i otkriće se tu neke stvari. Ti mačori što se spominju, ta sapunjanja mačora, kome je on slao gole fotografije, šta je radio po Americi... Videćemo i zašto je on izgubio vizu", oštro je zaključila Ljuba.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

Kurir