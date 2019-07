NISAM JA OTIŠLA TAMO DA SE JE*EM I MUVAM PO MIĆINOM NALOGU! Dorotea kipti od besa: On je za mene MRTAV!

Dorotea Jovanović više ne boravi u Beloj kući "Zadruge 2", ali Lepi Mića i te kako je nervira. Šta više, kivna je na njega do te mere da je izjavila da je mrtav za nju! Naime, posle svih uvreda na njen račun, krhka plavuša i danas ne može da se oporavi.

"Ja nisam želela da budem njegova marioneta. Prvi put me ućutkao kada sam iznela svoje mišljenje o Staniji, a samo nekoliko dana kasnije je on bio taj koji ju je osudio. Kako je on meni kao moj prijatelj mogao da opsuje mrtvu majku? Tad je on za mene bio mrtav. On je pao u mojim očima", priznala je Dorotea u razgovoru sa Dušicom Jakovljević, ali nije se tu zaustavila.

"Ako mi je neko prijatelj, on ne može da mi psuje mrtvu majku, inače će imati veliki problem sa mnom. Nisam ušla tamo da se je*em sa nekim i da muvam Adama po Mićinom nalogu. On može da digne ruke od svog deteta, od mene neće, ja imam svoju majku. On je svaku neposlušnu devojku kažnjavao vređanjem, a ja sam bila neposlušna. Mića nije imao zle, ali ni dobre namere", besnela je Dorotea.

