MOJA BIVŠA ŽENA SVE MONTIRA, ZNAMO ČIME SE BAVI: Darko Lazić besan na Anu Sević zbog ćerke Lorene, pa skovao plan za PAKLENU OSVETU

Darko Lazić nedavno se nije pojavio na proslavi rođendana ćerke Lorene, koju je organizovala njegova bivša žena i koleginica Ana Sević, što je iznenadilo mnoge. Sada je pevač rešio da otkrije više detalja o tome.

foto: Printscreen Kurir TV

Rođendanu ćerke Lorene, koju ima iz braka sa Anom Sević, Darko Lazić nije prisustvovao, a za to je, kako kaže, kriva njegova bivša žena.

"To je moja bivša žena sve lepo namontirala. Da me pljuju novinari. Trebalo je da pravimo rođendan Loreni krajem juna, s tim što sam ja rekao da to ne bude vikend, jer je vrlo moguće da ću raditi. I kad se saznalo da radim, zakazao se rođendan i nije moglo da se pomeri. Uostalom, neću ništa da pričam, to je njena stvar, svi znamo...", naveo je Darko Lazić.

foto: Printscreen/Instagram

"Ja ću svom detetu napraviti rođendan kada stvarno i jeste, 10. jula, u igraonici i ovde, tako da ću sve to obeležiti kako treba", istakao je Darko.

foto: Ana Paunković, Sonja Spasić

Kurir.rs/Telegraf/Foto Damir Dervišagić

Kurir