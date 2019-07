MIKI ĐURIČIĆ SA NANOGICOM ULAZI U ZADRUGU 3? Ovo su POSEBNI USLOVI koje će rijaliti igrač morati da POŠTUJE!

Miki Đuričić je diskvalifikovan iz rijalitija s obzirom na to da je udario dve žene, a potom je završio i u kućnom pritvoru.

Ipak, pčelara iz Kupinova to uopšte ne zanima i već namerava da se vrati u treću sezonu "Zadruge".

"Miki je već i u pregovorima oko "Zadruge 3", i sva je prilika da će sa sve nanogicom od septembra opet biti jedan od učesnika šoua. Još uvek nije izvesno hoće li mu to biti dozvoljeno, mada je ovo najbolji način da bude pod kontrolom, jer će non stop biti okružen kamerama, a obezbeđenje bi u tom slučaju na njega motrilo 24 sata dnevno. Takođe ako se to bude desilo, za njega će važiti posebna, daleko strožija pravila, što bi sve naravno bilo u dogovoru sa nadležnim organima", otkriva izvor.



