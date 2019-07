PONAŠA SE ISTO KAO PRE 10 GODINA: Saša Matić priznao da li se uobrazio zbog SLAVE, a onda i šta je uvek činio FANOVIMA!

Saša Matić godinama je na estradi, a sada je priznao kako se nosi sa slavom i fanovima.

"Želite iskreno da vam kažem? Nisam se uobrazio i poneo, isto se ponašam kao što sam to činio pre 10 godina. Publika oseti ako se neko uobrazi i promeni, bitno je da ste sigurni u sebe. Nikada nisam odbio da se fotogafišem sa fanovima, uvek sam izlazio u susret za mnoge stvari i mislim da su to neke stvari koje pokazuju koliko čvrsto stojim na zemlji", rekao je pevač.

foto: Filip Plavčić

On je priznao da je veliki radoholik i da ne može da sedi kod kuće.

"Volim da radim i to me čini srećnim. Radoholik sam, ne mogu da sedim kod kuće, odmah se unervozim. Trudim se da mi dan bude maksimalno ispunjen, ako nisam sa porodicom, onda radim, a u pauzi stignem da se vidim sa prijateljima, odradim trening. Mislim da je sve to bitno da ostanete zdrav i imate snage za sve što je pred vama. Čim prođu svi zakazani nastupi, sa porodicom ću otputovati na odmor. Već godinama radimo tako i ne bunim se", istakao je Matić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic, Foto: Sonja Spasić

