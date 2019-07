DETE SKORO UOPŠTE NE VIĐA, ŽENA MU DOZVOLI KAD JOJ DUNE: Andreana Čekić otvorila dušu o problemima sa oženjenim dečkom, a OVO joj je NAJŽALIJE!

Andreana Čekić uplovila je u romansu sa Markom Miloševićem, pa otkrila detalje veze, a na pitanje da li je nekad u životu doživela fizičko nasilje, odgovorila je odrično.

"Nikad nisam doživela fizičko nasilje. Fizičko maltretiranje može da bude jednom, dvaput i mislim da će svako normalan da ode od te osobe koja je naslina, a pshičko malteretiranje može da traje i duže, duže treba da shvatiš šta je zapravo, i da to nije ljubav nego jedno ništa", rekla je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Pevačica je istakla da sa sadašnjim dečkom ima sve što nije imala sa bivšim suprugom Ivanom Miladinovićem, te da je jako srećna. Potom je Andreana priznala da Marko ne viđa dete često.

"Imam sve, ali bukvalno. On viđa dete, jako malo, iz razloga što mu bivša žena ne dozvoljava to kada on hoće, nego kad njoj "dune", to je jako ružno. Volela bih da to nije tako. Ona još uvek smatra da sam ja kriva za njihov razvod, a najžalije mi je od svega što ne dozvoljava ćerki da bude u mojoj blizini. Ja volim decu i mislim da nije u redu uskraćivati detetu kontakt sa mnom. Teško mi je o tome da pričam. Čim žena nađe drugog onda je k*rva ili otimačica muževa, a mi smo bili nesrećni u svojim brakovima, a sklad i ljubav su nešto najlepše na svetu", izjavila je Andreana.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

