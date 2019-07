NIJE UMEO DA HODA, JEDE, NIJE ZNAO DA POSTOJI! Teško je bilo gledati ga bespomoćnog, a bio mi je sve! Indin brat umro u 21. godini, a njena poruka će vas sigurno RASPLAKATI! (FOTO)

Indira Aradinović Indi svojevremeno ispričala svoju potresnu ispovest o bratu koji je preminuo kada je imao samo 21. godinu.

"Nije umeo da hoda, jede, niti je znao da postoji. Bio je kao biljka. Brinuli smo o njemu najbolje što smo mogli i voleli ga. Nekada je bio pozitivan, nekada težak i brz iz neznanja. Tražio je pažnju. Umeo je da prepozna mamu, tatu, sestru i mene. To su bile najteže godine, ali to je nešto što je moje. Za njega sam bila spremna na sve", ispričala je pevačica i dodala da joj je bilo najteže kada su se njenoj porodici podsmevali zbog Daunovog sindroma koji je njen brat imao.

"Teško je bilo gledati ga onako bespomoćnog jer sam ga volela više od života. Umeo je da me iznervira, ali nikada mu to nisam uzela za zlo. Imali smo poseban odnos. U najgorim životnim trenucima ljudi su nam okretali leđa, ali umeli smo da se izborimo sami. Brat je preminuo 2005. S tim još ne mogu da se pomirim. On je i danas za moju porodicu i mene prisutan u svakom trenutku i tako će biti do kraja naših života", zaključila je Indi tada.

foto: Printscreen/Instagram

Indi je pre neki dan postavila fotografiju iz detinjustva na kojoj se nalaze njen brat i ona, a razlog je bio datum koji joj je urezan duboko u srce.

"Danas 33", napisala je pevačica.

Ispod fotografije njena sestra Edita stavika je nekoliko znakova uzvika.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Kurir