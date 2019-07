KORAĆEVU POSLE RIJALITIJA ČEKA OPASAN TIP SA ZVEZDARE: Ana nije ni svesna kome se ZAMERILA, kad izađe PAKAO čeka i Davida i nju!

Ana Korać i David Dragojević nisu ni svesni da ih kada izađu iz rijalitija čeka prava "drama" koju planira da napravi njen bivši dečko.

Pred Anin odlazak u rijaliti, ona je započela vezu sa muškarcem sa Zvezdare, a obećala je da će mu biti verna.

"Njoj ni na kraj pameti nije bilo da će naći dečka u rijalitiju, a pogotovo ne Davida, koji je tada bio sa Aleksandrom Subotić, međutim sve se promenilo i zaljubila se u Davida. Nije ni mislila na dečka kog je ostavila i zaklela mu se na vernost. On je sada spreman da se osveti, ne njoj lično već preko Davida", kaže izvor.

Izvor takođe ističe da Ana nije ni svesna kome se zamerila.

"On je ozbliljna faca u gradu, baš smo se sreli i tada mi je rekao: "Davidu je bolje da se iseli iz zemlje, Anu neću dirati jer je žensko, ali on će saznati ko sam ja. Neće se završiti na ovome." Baš sam osetio bes u njegovom glasu, on je spreman na sve, kada nešto umisli, to je kraj. Ana je pametna, siguran sam da će odmah skloniti Davida van Beograda", dodao je izvor.

