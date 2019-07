MUŽ POGREBNIK IZBACIO JE GOLU NA ULICU! ZAKLJUČAVAO NA BALKONU! Ušla je na Farmu, a onda joj on OTEO dete! Bacala je ČAŠE, STOLICE, TANJIRE kad joj je zabranio da viđa sina Luku, pa je donela VAŽNU odluku!

Kristina Čanković, balerina, bivša pevačica grupe Luna i bivša učesnica Farme, tokom boravka na imanju u Lisovićima ulazila je često u sukobe sa drugim učesnicima i pravila haos, a nakon izlaska iz rijalitija otkrila je da je preživela pravu porodičnu dramu.

Posle završetka rijalitija, bivši muž joj nije dozvoljavao da viđa njihovog sina Luku! Bivša pevačica grupe Luna od nevenčanog supruga, kog je napustila 20 dana pred ulazak u rijaliti, trpela je i nasilje, zbog čega je protiv njega podnela krivičnu prijavu.

"Pre ulaska na Farmu Kristina je mlađeg sina ostavila bivšem mužu. Međutim, nakon njenog izlaska iz rijalitija suprug joj ne dozvoljava da viđa dete, a kamoli da ga uzme kod sebe. Njihov poslednji susret bio je katastrofalan. Toliko su se posvađali da ju je on počupao za kosu, a ona ga udarila pesnicom. Tada joj je on žestoko uzvratio. Letele su čaše, stolice, tanjiri, sva sreća da dete tad nije bilo tu. Posle toga muž je zabranio Kristini da priđe njegovoj kući. Ona više ne može sama da se bori, pa je angažovala advokata i podnela krivičnu prijavu", ispričao je izvor blizak pevačici.

foto: Printscreen

"Izbacivao ju je golu i bosu na ulicu usred noći. Zimi je znao da je zaključa na terasi u spavaćici. Pošto je on pogrebnik, pretio joj je da će da je živu sahrani. Maltretirao joj je sina Kristijana iz prvog braka. Kad dođe pijan iz grada, udarao ju je i bacao po podu. S njim je proživela torturu, pa je išla kod psihijatra.

"Tačno je. Tužila sam bivšeg muža jer mi je oteo dete! Sin me je željan, i ja sam njega. Sav novac koji sam dobila od učešća u rijalitiju daću na advokate. Prolazim kroz golgotu, plačem po ceo dan i nije mi ni do čega. Svesna sam da sam pogrešila što sam trpela nasilje sve ove godine, ali to je bilo zbog toga što sam verovala da će se nešto promeniti i da će se on dozvati pameti zbog deteta. Moj sin iz prvog braka je mog drugog muža obožavao, a onda, kad se rodio Luka, nastao je toliki haos da tokom noći nismo smeli da odemo u toalet da gospodina ne bismo probudili jer bi onda bio delirijum u kući", priseća se Kristina.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir