MINA SE PO PRVI PUT VIDELA SA MAJKOM OTKAKO JE JAVNO PRIZNALA DA SE BAVILA PROSTITUCIJOM! A onda je zvala Aleksinu sestru od strica?! Izašla iz rijalitija pa NE ZNA GDE BIJE!

Mina Vrbaški napustila je rijaliti imanje u Šimanovcima samo jedan dan pre superfinalne večeri. Iznenađena ovogodišnjim ishodom, priznaje da pojedince nije očekivala na tako visokim pozicijama, a onda je otkrila i kako je prošao njen prvi susret sa majkom Ivanom.

"Iskreno, postoje tu ljudi koje uopšte nisam očekivala u superfinalu, bar njih petoro, ali neću ništa o tome da komentarišem da ne bi ispalo kako sam ja nešto ljubomorna ili tome slično", rekla je ona, pa objasnila zašto je očekivala svađu sa majkom:

"Iskreno, očekivala sam da ćemo se posvađati i da će mi svašta reći, ali za divno čudo sve je okej. Zamerila mi je samo što sam pominjala neke ljude koje nisam smela, za sve ostalo me razume. Posle svega, mogu samo da se ponosim kakvu majku imam", rekla je ona.

Inače, Mina je sigurna da će njen rijaliti pšrijatelj Aleksa poneti prvo mesto ove godine.

"Mislim da smo mi iz prošle sezone zaslužili mnogo više nego pojedinci koji su ostali unutra. Ne zanima me više ništa, sve su to ljige, Marko i Stanija isto, sve mi je jasno, ali nema veze. Po mom mišljenju, pobedu zaslužuju Aleksandra ili Luna, ne znam koja će od njih dve osvojiti tu titulu, ali kad bih mogla da biram, to bi bio Aleksa definitivno, on je za mene pobednik", istakla je ona.

Mina je, inače, iza sebe ostavila mnogo neraščišćenih računa sa svim nelagodnim situacijama koje su se desile između nje, Alekse i Eleonore Miljković, a tim povodom odmah po izlasku pokušala je da razreši sve za čim je osećala potrebu i pre samog izlaska.

"Nisam se čula ni sa Norom, ni sa njegovom devojkom Minom. Ali, kontaktirala sam odmah Vanju, ona je Aleksina rođena sestra od strica, rekla mi je da ništa ne brinem i da je sve to rijaliti. Tako da, čim izađe Aleksa popričaću sa njim i rešićemo sve", zaključila je ona.

