VOLIM LUNU, ALI NEĆU DA BUDEM SA NJOM! MILJKOVIĆ DONEO KONAČNU ODLUKU: Ovo su njegovi planovi, a sa NJIM mora da se VIDI što pre!

Marko Miljković zauzeo je vicešampionsku poziciju nakon izlaska iz rijalitija "Zadruga", a njegova bivša devojka Luna Đogani za dlaku ga je pretekla i odnela pobedu.

Di-džej iz Brusa ističe da prema blogerki još uvek gaji emocije, ali da su se razišli jer je među njima mnogo nesuglasica koje nisu uspeli da reše.On je otkrio i čemu će se posvetiti posle rijalitija, koga želi da vidi po povratku u rodni grad, kao i šta će uraditi s nagradom koju je dobio kao drugoplasirani.



Da li je tvoja odluka definitivna što se tiče Lune?



- Ja nju i dalje volim i moram da pomenem da je svako od nas krenuo svojim putem. Jednostavno, zbog neslaganja.

Kad odeš kući i kad se slegnu utisci, hoćeš li razmisliti da joj se javiš?



- Prošlo je 24 sata i više, tako da sam već razmislio.

Rekao si da ćeš da voziš motor kad izađeš, a dobio si automobil. Šta ćeš s njim da radiš?



- Auto imam još bolji od ovog, a ovaj ću najverovatnije da prodam. Zamislio sam neki drugi auto.



Mnoge si žene osvojio u ovoj "Zadruzi", a ostao si sam?



- Pa, izgleda da je problem u meni.



Šta ćeš raditi posle "Zadruge"?



- Biće šta biti mora, imam sad neke planove da pokrenem biznis, pa ćemo videti šta će biti. To još ne bih smeo da vam otkrivam. Ja se nadam da ću otići za Brus, nadam se što pre, za nekih desetak dana. Želim oca da vidim, video sam ga za dve godine jedva 15 minuta.

Ima li šanse da uđeš u "Zadrugu 3"?



- Joj, ja sam u "Zadruzi 1" rekao da neću u drugu sezonu, tako da ne smem da kažem "ne", jer ako kažem "ne", a uđem, ne zna šta ću da radim.

Zamerio si Luni njena osećanja prema Slobi Radanoviću, stojiš li i dalje pri tom mišljenju?



- Pričali smo nešto kroz šalu za Slobu, ona se tu uvredila, ja više ne znam da li je to rijaliti, da li su to stvarno njena osećanja. Nisam sto odsto siguran, ne znam kakva je Luna u potpunosti, ali ako je povredi šala na konto njenog bivšeg, onda to meni govori da tu nije sve raščišćeno.

Jesi li ti bio iskren u vašoj vezi?



- Bio sam hiljadu odsto iskren. Nije bilo lako da se nosim sa svim tim lomovima i problemima, ali što je više udaraca bilo, to mi je bilo lakše. Što se tiče odluke, ne bih sad o tome više da pričam, ali generalno o vezi, nije bilo lako, kako su krenuli udarci sa svih strana, sve sam više imao želju i snagu da nastavim. Došlo je do nekih neslaganja, ali ne kajem se.

Kada bi sreo Slobu, šta bi mu rekao?



- Ništa, stvarno.

