ZOVEM JEDNOM, DRUGI PUT, TREĆI I NIŠTA! POSTOJI CRV SUMNJE: Stanija pala Marku u zagrljaj čim je napustila rijalitiji, a sada neće ni da mu se JAVI NA TELEFON!

Stanija Dobrojević je svog dečka Marka Markovića videla čim je izašla iz rijalitija, pa su se u studiju pozdravili i poljubili. Međutim, od te večeri, starleta se nije javljala svom dečku.

"Pre par minuta je došlo do toga. Kad smo sinoć završili sve, rekla mi je: "Molim te, nazovi me čim se probudiš". Ja je nazovem jednom, drugi, treći put, stvori se neki crv sumnje, šta je to, šta to može da bude... Međutim, sve je super, nego se malo uspavala, to je razumljivo jer je do ranih jutarnjih časova ostala budna, sabirala utiske sa porodicom", rekao je Marko u "Premijera - Vikend Specijalu".

Stanijin dečko nije prespavao sa njom, a kao razlog naveo je dolazak brata iz Crne Gore.

"Iskreno, meni je došao brat iz Crne Gore, pa želim da budem uz njega, ali s druge strane, to je jedna noć samo, porodica je tu na prvom mestu kako meni, tako i njoj, da porazgovaraju, tako da je skroz normalna ta stvar", ispričao je Marko.

On je istakao da je siguran i u sebe i u nju, pa da se ničega ne plaši.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir