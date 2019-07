NIŠTA NE BI BILO SAVRŠENO BEZ MOJE MAJKE I OČUHA: Anabela je Luni iznajmila stan, a onda joj je u ruku stavila nešto zbog čega je OSTALA U ŠOKU!

Luna Đogani pobedila je u "Zadruzi 2", a posle superfinalne večeri spremna je da odgovori na pitanja koja interesuju sve.

Pobednica je nasmejana i vidno raspoložena ušetala u studio u topu i pink jakni, pa je progovorila o utiscima.

"Toliko sam srećna, moram da priznam da sam još u šoku, ali mi ovo prija. Vratilo mi se samopouzdanje, sigurnost, sa porodicom sam i prijateljima. Prvo me mama odvezla do naselja gde mi je iznajmila stan, ušle smo i ja sam bila u šoku. Pitala sam je kakav je plan, a ona je rekla da je to privremeno. Stan je bio opremljen kao da sam ga ja sređivala. Ona mi je uručila ključeve i rekla: "Ovo je tvoj stan", pa sam počela da plačem. Krvavo sam ga zaradila u 23. godini i uspela u životu. Ništa ne bi bilo savršeno bez mame i mog očuha Andreja. Ustala sam tako srećna, pevala, skakala i divila se tome što mi se desilo", rekla je Luna na samom početku i dodala:

"Ja upijam tuđe energije i dok sam bila u studiju, sve emocije su mi se pomešale. Tuga, bes, sreća i nervoza. Kako sam se okružila bliskim ljudima, bila sam presrećna. Spavala sam sa mamom, ustale smo i otišle kod frizera. Lazar je kružio oko salona i 16 puta se slikao sa mnom, rekla sam mu da me bar sada pusti na miru. Ana Korać, David, Pavle, bilo ih je dosta. Srela sam Olju i Noru. Zadruga je i dalje oko mene."

