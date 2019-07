LUNA VIDELA SLOBU PRE POBEDE, PA KONAČNO STAVILA TAČKU NA PRIČE DA GA JOŠ VOLI: Đoganijeva priznala kada je skroz PRESEKLA sa pevačem i smuvala Marka!

Luna Đogani sumirala je utiske sa superfinalne večeri, pa i svoju pobedu u rijalitiju.

Sloba Radanović je imao nastup iste večeri, a Luna je u tom trenutku otišla da razgovara sa Aleksandrom Subotić. Ona je ovaj događaj odmah prokomentarisala.

"Ja imam problem sa vidom, loše vidim na daljinu, nisam ga videla. Meni je muka od te pesme, bila je super na početku, ali je iz frižidera iskakala. Nije me zanimalo da ga slušam, bilo mi je drago što je uspeo, ali nisam bila fascinirana, nisam osećala bilo kakvu emociju, ni ružnu, ni lepu. Kada je kraj, to je presečeno za mene, on nije u mom životu. Ja se sećam samo lepih stvari, ali previše vremena je prošlo. Imala sam i novu vezu u koju ne bih mogla da uđem da nisam presekla, šta drugi misle, mene to zaista ne zanima", izjavila je Luna i dodala:

"Normalno je da me na početku sve podsećalo na njega, ne postoji gumica koja može da obriše prošlost. Ljudi sve pogrešno shvataju. Ja sam otvoreno pričala o njemu, jer nemam problem zbog toga što sam sada ravnodušna. Bilo mi je teško, otvoreno sam patila."

"Jedno jutro sam pričala sa Zoricom Marković, sa kojom sam počela da pričam o Slobi i pitala sam kada će da me prestane. To je bilo pre veze sa Markom. Ona je rekla da ću samo jedno jutro da ustanem i da će prestati. Samo sam osetila da je vreme da krenem dalje i pustim svoje srce da još nekog zavoli. Meni treba vremena, ali kada presečem, ja sam presekla", zaključila je Luna priču o Slobi.

