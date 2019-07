OTPRATILA MARKA SA INSTAGRAMA, NEĆE DA MU BUDE PRIJATELJ! LUNA ISKRENO O RASKIDU: Borili smo se ko će koga više UVREDITI, a evo kada sam videla da NEMA DALJE!

Luna Đogani progovorila je o vezi sa Markom Miljkovićem i raskidu pred samo superfinale.

Njih dvoje ostali su sami u rijalitiju, gde je Luna pobedila, a njen bivši dečko osvojio 2. mesto. Đoganijeva je nakon pobede otpratila Miljkovića sa društvenih mreža.

foto: Printscreen

"Ja sam to odlučila, kada sam završila, završila sam u svakom smislu. Nisam razmišljala da ga pratim dok nisam videla sliku. Nema potrebe, rešili smo da bude ovako. Nema mesta za razgovorom, niti da se pratimo i lajkujemo", rekla je Luna i dodala da trenutno ne može da bude prijatelj sa Markom:

"Mogli bi da budemo prijatelji da nemamo emocije. Kada se sve slegne i spusti, u budućnosti možemo da budemo u korektnim odnosima i da se čujemo, sve je sveže. Ne mogu da budem prijatelj sa osobom prema kojoj i dalje imam neke emocije."

foto: Printscreen

Pobednica je otkrila i kada je videla da njena veza nije onakva kakva treba da bude.

"Kada sam videla da se neke situacije ponavljaju, tada sam videla da nešto nije u redu. Svađali smo se za stolom, izgovarali uvrede, pa sednemo i žao nam je, a nije bilo potrebe za takve stvari. Imala sam osećaj da se borimo ko će koga više da uvredi, ko će da se oseća gore. U tim situacijama sam videla da nema dalje i da se ništa ne popravlja. To nisu bile gluposti, naše porodice to gledaju, a za mene to nije ljubav, kada nisi u stanju za kompromis. Veza je tim gde se nas dvoje borimo zajedno. Najviše me bolelo što sam morala da se dokazujem kakva sam ja. Završilo se kako se završilo, a sve se dešava sa nekim razlogom", izjavila je Đoganijeva.

foto: Sonja Spasić

"Verovala sam da možemo normalno da popričamo što je sve bilo tako kako je bilo, ali sam njegov postupak koji je uradio bespotrebno dan pred kraj je meni bilo više nego jasno. On je odustao posle toga što smo hteli da probamo sve zajedno. Bio je hladan, rekao da je razmiljšao, bio ubeđen da ja još uvek nisam prebolela prošlu ljubav, da nisam borac... Nikada nisam rekla da je samo on grešio, ja nekada više histerišem nego što treba. Ne bežim od toga da sam kraljica drame, a on je flegma", zaključila je Luna.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs, Foto: Printscreen, Sonja Spasić

