SUZANA SE POSLE IZBACIVANJA ODMAH JAVILA MIKIJU, PA BRIZNULA U PLAČ! Perovićeva tvrdila da ŠAMAR neće oprostiti, a isplivali su ŠOKANTNI detalji!

Suzana Perović je rekla da nema potrebu da se javi Mikiju Đuričiću, ali je ipak pogazila svoju reč.

Posle šamara, zbog kog je Suzana preživela agoniju, ona je odlučila da mu se ipak javi, prema rečima jedne devojke iz publike.

"Suzana je došla u studio kad je bila izbačena, neko joj je dao telefon, i užasno me je zanimalo s kim to priča. Shvatila sam ubrzo da je Miki na vezi. On je valjda kolko sam čula sve vreme zivkao, i onda je tražio nekome nju na telefon kad je video da je ispala. Sve je pomno pratio do tad. Ona se onda javila, i posle par sekundi je krenula da plače ko kiša i da jeca. Pokušala je da izvede da je niko ne čuje, ali nije uspela da se iskontroliše da ne brizne u plač. Iz razgovora sam shvatila da je Miki. Ma nema šanse da se ne pomire. Tako je i zvučala. Ta će mu preko svega preći. Samo je bez veze zamajavala i folirala narod i porodicu", otkriva sagovornica.

