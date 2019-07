PROŠLA GODINA BILA NAJTEŽA U ŽIVOTU! RAZVEO SE, NAPAO RADNIKE, BIO I PRIVEDEN: Slavko Beleslin posle velike pauze vraća na male ekrane, evo šta će da vodi!

Slavko Beleslin se, posle kraće medijske pauze, vraća na male ekrane. Poznati voditelj će od jeseni raditi novu emisiju na RTS.

Poznat kao voditelj na sebe je skrenuo pažnju još dok je bio deo BK televizije, a kasnije se i dokazao na televiziji Pink, B92, RTS i Novoj. Pre izvesnog vremena Slavko Beleslin je rekao da je na svim mestima radio sa njemu dragim prijateljima.

"Informativa je definitivno moja ljubav i kada budem stavljen u poziciju da radim nešto što može da zamiriše na zabavu, ja uvek tražim da to ima svoj koren u stvarnosti", tada je izjavio Beleslin.

Takođe je uporedio nekadašnje stanje i sadašnje u medijima.

"To je romantizam i kapitalizam. To je osnovna razlika. A novac vam može doneti više radnih sati ili neke strane programe, ali ne može kupiti strast. To je velika tajna ovog posla. Oni koji uspeju da sačuvaju strast u sebi i na ekranu, oni će na kraju biti pobednici", izjavio je tada Slavko Beleslin.

foto: Pritnscreen



Slavko se prošle godine razveo od bivše žene i dao otkaz na prethodnom radnom mestu, zbog čega je govorio kako mu je 2018. bila najteža godina do sada.

Podsetimo, početkom godine Slavko je imao i jedan manji incident sa policijom, kada je bio priveden pošto je napravio incident na blagajni "Parking servisa" kod Beton hale jer nije imao novac da plati račun.

Uoči incidenta Beleslina je posetio jedan splav na Zemunskom keju, gde je bila u toku promocija albuma jedne pevačice. Nakon što ga obezbeđenje nije pustilo na splav, razvukao osmeh i priznao da je slučajno svratio na koju čašicu alkohola. "Prolazio sam Karađorđevom, ovde je bilo svetlo i služe alkohol. Zato sam došao", izjavio je voditelj, a na pitanje kada je najbolji trenutak za ispijanje alkohola rekao je sledeće: "Dan nakon što sud utvrđuje vaša prava u razvodu. Eto, to je to".

