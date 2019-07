SEKSI TROJKA ZAPALILA INSTAGRAM: Prija pokazala silikone, Bojana prirodne lepote, a od bujnog DEKOLTEA Ivane Jordan u bikiniju će vam pasti vilica! (FOTO)

Čim počne letnja sezona, počinje i skidanje u bikini. Tada se ne zna da li sve gori od sunca ili od zgodnih tela popularnih cica koje ostavljaju bez daha.



Ni ovo leto ne može proći bez Aleksandre Prijović, Bojane Ristivojević i Ivane Jordan, koje su fotografijama na Instagramu zapalile internet. Aleksandra je neko vreme s porodicom boravila u Monte Karlu, gde se po ceo dan baškarila na plaži i pržila na suncu.

Sveža mama Prija, koja je pre svega nekoliko meseci donela na svet naslednika Aleksandra, brzo je vratila liniju, pa je već počela da se slika u seksi pozama, što su njeni fanovi jedva dočekali. Naravno, kao i pre trudnoće, silikonske grudi izbacila je u prvi plan!

Tu je i Bojana, koja redovno putuje sa društvom i odlazi na razna mesta. Za nju se zna da je u ozbiljnom treningu, pa nije ni čudno što je zategnuta od glave do pete, a na stomaku se primećuju čak i pločice. Ona i važi za najzgodniju voditeljku, a poseban plus ima od fanova koji cene prirodne lepote, s obzirom na to da je jedna od retkih dama na estradi koja nema silikone ni u ustima, ni u grudima.

U formi

I Ivana počastila pratioce

Ivana Jordan se veoma retko eksponira, pa je obožavaocima priredila pravu poslasticu fotkama u bikiniju sa letovanja. Pop pevačica je pokazala da i dalje ima dobru liniju, ali i bujni dekolte, i to prirodni, pa je pobrala mnoge komplimente na račun izgleda. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ivana Jordan (@ivanajordan_) дана 2. Јул 2019. у 11:45 PDT

