KAKVA CRNA VEZA, TO JE OBOSTRANA KORIST: Aleksandra Subotić zna sve o Davidu i Ani, a onda je progovorila o novom dečku! Upoznao je i LJUBU!

Aleksandra Subotić otkrila je kako se oseća sada kada je izašla iz rijalitija.

Ona smatra da su Ana i David u vezi iz koristi i da će je koristiti dok može.

foto: Printscreen/Instagram

"Ma, kakva crna veza, to je veza iz obostrane koristi. Ne znam, možda se ona jeste malo primila na njega, barem je to tako delovalo unutra. To je obostrana korist, njoj treba marketing zbog posla, njemu trebaju neke pare, jer on više ne može da pobegne u Ameriku, zabranjen mu je ulaz tamo i oduzeta mu je viza. Što se tiče "Girosa", znam da ne radi, ali ne znam da li je tačno, čula sam neke priče ali neću da iznosim. Čula sam i da je možda izgubio i taj honorar što je zaradio. Tako, sad mu je, nek se drži uz Anu, nek je ščepa i nek je koristi dok može, dok ima prilike da uzme neke pare", kaže Subotićeva.

Aleksandra je priznala i da je njen novi dečko bio zaluđen rijalitijem kada je ona bila unutra.

foto: Printscreen

"Moja simpatija je mene sačekala i ne samo to, nego se čovek totalno zaludeo rijalitijem, a znam da on nikad u životu rijaliti nije gledao. Slao je svima pare, mom ocu, svojim prijateljima... da glasaju za mene. To je bila jedna čitava organizacija podrške meni. Čula sma od njega da je od prvog dana kada sam otišla tamo sve pratio, kao i njegova porodica, pravili su organizacije, glasali. Čovek je baš bio uz mene i hvala mu", rekla je Aleksandra i dodala:

"Kad sam izašla upoznala sam njega i moju mamu. Ljuba je bila oduševljena, rekla je da je jako fin, staložen, dobar, miran.. Videli smo se to jutro i onda smo otišli kod nejga u vikendicu o kojoj sam toliko pričala. Otišli smo tamo, napravili smo neki ručak i svi smo sedli, moja ćerkica, njegov sin, njegova porodica, moja prijateljica... Bilo je sjajno, Ljuba za sada ima pozitivno mišljenje o njemu. On je jedan uspešan, jako ostavaren čovek, ne znam nd bih mogla ništa da mu zamerim."

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

