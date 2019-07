RIJALITI JE GOTOV, KAKVA JE OVO PATETIKA? Gledateljka se javila i NAPALA Miljkovića, a zbog njegovog odgovora usledio je GROMOGLASAN APLAUZ!

Marko Miljković gostovao je u studiju, gde je odgovarao na pitanja gledalaca, a jedna gospođa javila se i "osula paljbu" po njemu.

"Jako si kontradiktoran, rekao si da se ne vraćaš na staro, a radiš to. O kakvoj ljubavi ti pričaš? Rijaliti je gotov, koja je ova patetika kod tebe?", govorila je žena, a Marko je odgovorio:

"Radio sam kako sam se osećao, više puta sam se uverio da kada jednom pukne, nije to to. Dok sam bio mlađi, svađao sam se i mirio, nisam imao taj stav. Povredio sam je, mislio sam da ćemo još ranije da raskinemo, i te kako sam grešio sa Lunom i krivo mi je zbog svake izgovorene reči, ili me razumite ili nemojte. Jesam bio strašan."

Nakon toga, Miljković je dobio gromoglasan aplauz.

