NA MALIM EKRANIMA JE UVEK STROGA I OZBILJNA, A VAN KAMERA ŽIVI HARMONIJU: Tanja Rađenović iznela INTIMNE detalje, ispunila joj se OVA ŽELJA!

Tanja Rađenović je jedna od voditeljki koja uvek deluje ozbiljno, a kaže da van kamera uopšte nije takva.

Ona je priznala da joj je privatni život harmoničan i uživa u porodičnim trenucima. Voditeljka je udata za Petra sa kojim ima dve ćerke, a kaže da kada se ugase reflekotori voli da bira odeću koju sme da nosi.

"Imam toliko divnih i lepih haljina koje nemam gde da obučem i onda ih samo nosim na svadbama, osamnaestim rođendanima, žurkama i sličnim dešavanjima. Tako da za sledeću godinu već imam spremljenu haljinu koju nikad nisam obukla", rekla je ona kroz osmeh.

Rađenovićeva kaže da joj se u poslednje vreme dešavaju lepe stvari na privatnom polju.

"Najbitniji događaj koji mi je obeležio proteklih pet godina je da smo moj suprug i ja konačno ostvarili san da imamo mali, preslatki hotel na moru, to nam je bila želja. Druga stvar koju ću pamtiti je to što je naša druga ćerka maturirala. Prošle godine Teodora, ove godine Anđela. To su tri stvari koje ću pamtiti. Hvala bogu, svi su živi i zdravi. Petru je uspešno prošla operacija kičme. Sve je u najboljem redu", rekla je Tanja.

