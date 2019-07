ABRONOŠA USRED SREDE: Vila Ravijojla leči alkoholizam kod duhovnika jedne pevačice

Dragi moji, za nekoliko dana naslušala sam se svega i svačega, ispada da pikanterija nikad nije dosta. Kao da se na ovoj vrućini razmožavaju! Uspela sam da iskopam najmračnije tajne poznatih koje kriju kao zmija noge. Pa, da počnemo...

Prva priča ove nedelje odnosi se na jednu našu mladu glumicu. Već deceniju je na javnoj sceni, mada se nije proslavila značajnim ulogama. Zvaćemo je Vila Ravijojla. Godinama nema stalnu adresu, već samo putuje i odmara se. A za to što novih uloga nema ni na vidiku kriv je njen porok. Opasno je zagazila u alkoholizam, kojem nikako ne može da se odupre, pa su je zbog toga izbegavali mnogi producenti. To ju je još više uvelo u depresiju, koju je pokušala da reši lekovima. Svaki dan joj počinje i završava se s nekoliko flaša žestine, a kako nema veliko društvo, odlučila je da se za pomoć obrati jednoj našoj pevačici, tačnije - njenom duhovniku. Rešena da se oslobodi poroka, Vila Ravijojla slamku spasa pronašla je u estradnoj koleginici koja rado pritiče u pomoć svojim prijateljima, ali je od glumice zahtevala da joj obeća kako ovog puta neće sve da upropasti. Glumici je teško jer se poslednjih meseci nije treznila, pa svakog dana sebi ponavlja da je sutra novi početak, a već joj se bliže i posete svešteniku, koje će joj doći kao neka vrsta seansi.

Druga ličnost o kojoj vam pišem ove srede je jedna naša veoma popularna pevačica. Zvaćemo je Lepotica jer, iako je zagazila u ozbiljne godine, još se odlično drži i odoleva vremenu. U muzici je veliki umetnik, pa kolege rado s njom sarađuju, ali ona nije uvek raspoložena za druženje. Tako sam skoro načula da je jednoj prijateljici pričala kako su joj preko glave stalni pozivi koleginica i kolega da odlaze na večere, promocije i događaje zajedno. Navodno se zasitila scene, posla i ljudi, ali istina je drugačija. Zapravo, pevačicin partner je veoma ljubomoran i ne daje joj da ide negde ako on nije s njom. Uvek su u istom društvu, a on joj se stalno žali kako na nju oko bacaju mnogo mlađe kolege koje žele da je smuvaju. Njoj je to u početku bilo smešno, ali je vremenom počeo sve više da joj zabranjuje druženja, pa je iz velike ljubavi prema njemu odlučila da se ne pojavljuje mnogo na javnim događajima. Njen dečko ne odustaje i opsednut je idejom da nju muvaju momci koji mogu da joj budu sinovi. Pevačici je počelo da smeta takvo ponašanje jer joj je preko glave da se non-stop pravda iako ne daje povoda za ljubomorne scene.

Drugari, to bi bilo sve za ovu sredu, a do novog druženja odoh da istražujem nove detalje koje estrada krije. Samo da malo za‘ladi...

Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

Kurir