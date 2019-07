MIRKA VASILJEVIĆ DOŽIVELA UDES: Glumica vozila, pričinjena je velika materijalna ŠTETA, pa se i ona oglasila!

Mediji su preneli informaciju da je Mirka Vasiljević doživela saobraćajnu nesreću i da je priređena veća materijalna šteta automobilu kojim je ona upravljala

Glumica je za beogradske medije potvrdila da je došlo do udesa.

"Istina je da ja već deset godina vozim i sve više provodim vremena u kolima, nažalost, nizam zadovoljna time. Nažalost, ne živim u vremenu kada su moji baka i deka završavali sve u kraju, jer tu vam je pošta, tu vam je škola, prijatelji. Sad je malo drugačije vreme, veliki je grad i moramo na različite krajeve grada", rekla je Mirka i dodala:

"To je sasvim normalna stvar. Istina je, ja jesam doživela saobraćajnu neprijatnost, ali to je bilo pre dve ili nedelju dana, da ne lupim. Iskreno i zaboravila sam na to. Do sada mi se nije dešavalo da u saobraćaju budem ja ugrožena ili da sam ja nekako ugrozila", rekla je ona, ne želeći da otkrije kolika je materijalna šteta pričinjena.

"Ne znam zašto bi to ikoga zanimalo. Jeste da vas to u početku iznervira, jer naravno morate da odvezete automobil na popravku, skinuta vam je farba, možete da ostanete bez njega, ali kada prođe dan ili dva, shvatite da su to potpuno nebitne stvari da bi se oko njih nervirali, jer dešavaju se tragičnije stvari o kojima nažalost svakodnevno slušamo. Sve je u redu, dobro kao i osoba koja je vozila drugi automobil, što je i meni najvažnije", rekla je Mirka za beogradske medije.

