ONE GUTAJU SP*RMU I GOVORE DA JE SVE SJAJNO, A JA BIH BIO LINČOVAN: Lepi Mića odlepio, pa najstrašnije izvređao Marka, Lunu i druge zadrugarke!

Lepi Mića pobesneo je odmah na početku emisije i izvređao Marka Miljkovića, za kog misli da nije zaslužio drugo mesto u rijalitiju.

"Sa njim nemam ništa, ali meni nije jasno šta je on radio i čime je zaslužio drugo mesto. Ja sam se javio i rekao svoje iskreno mišljenje, jer sam slušao komentare ljudi. Bio sam sa njim 10 meseci, ili koliko već. Jedna stvar mi je bitna. On je psovao i vređao devojke strašno, a meni se zameraju psovke. Govorio joj je sve najgore. Na kraju balade, on ispade divan i krasan. Ako ja nekom kažem: "J*bem ti mater", ja sam najgori, a ne postoji osoba koja nije vređala, lagala, pljuvala, nasrtala, eto osim Alekse Savića", rekao je Mića.

On je istakao da je Luna ušla u vezu sa dečkom koji je vređao njenu prethodnu vezu. Mića je dodao da su njega mnogi osuđivali zbog psovki i odnosa sa devojkama, a da su se drugi mnogo gore ponašali.

"Marko Miljković je do ulaska u novu "Zadrugu" bio žestoki protivnik veze Lune i Slobe, nazivao ga tupanom i glupanom. To što je ušla u vezu sa takvim čovekom govori o njoj. Meni je to ozbiljna šizofrenija. Oni redovno imaju s*ks ispod jorgana, gde idu njihovi spermatozoidi. Ja nisam video nijedan trag nigde. Gutaju sp*rmu i govore da je sve divno. Od kuće, zamislite da smo roditelji, gledamo jednu Staniju i dečka koji joj lagano zavlači ruke. Ona objašnjava da nisu prešli granicu, a ja bih bio linčovan. Ja kada zagrlim devojke, govore mi da sam pedofil, a to su moji prijatelji. To se opravdava mladošću i godinama", vikao je Lepi Mića u emisiji "Narod pita".

