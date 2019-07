MILE KITIĆ PRIZNAO DA IMA LJUBAVNICE: Kad promenim devojku, osveži mi se krv!

Mile Kitić za bosanski Ekspres priznao je da uživa u društvu znatno mlađih devojaka i zahvaljujući tome ima dosta energije.

- Kada bi rekao da nije tako, onda bi slagao. Ja sam duhom jako mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini svoje, da se osećam mladim. Meni ne treba da menjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svetske zvezde. Čim promenim mladu devojku, odmah mi se krv osveži - kaže Mile i otkriva da li njegova žena Marta zna za to:

foto: Dragana Udovičić

-Ne zna baš direktno, ali indirektno već... Ne, nije nikada postavljala pitanja u vezi toga. Pa nije luda da me to pita, a u suštini zna sve. Pametna je ona žena i neće to da me pita. Zna Marta da je u pravom smislu ona jedina za mene, a sve ostalo je samo deo posla.

foto: Youtube screenshot

Mile otkriva da li je nekada posumnjao da ga Marta vara.

-Ne, da ja znam, ali ako šara neka šara pametno. To za mene nije nikakav problem, samo da ja ne saznam.

foto: Printscreen/Instagram

On je prokomentarisao priče i da je njegova ćerka Elena već posetila plastičnog hirurga.

- Majke mi moje, mada je moje dete, baš iskreno kažem da nije bila. Ona je još mlada, ali da treba nešto ne bi bio nikakav problem. Da ima grbav nos, klempave uši, ja bi je sam naterao na to. Lepe crte lica je povukla na mamu, tako da za sada nema potrebe za tim.

foto: Printscreen



I. E./ foto: Dragan Kadić

