ĆERKA ESME REDŽEPOVE KRENULA PEVAČICINIM STOPAMA: Trebalo mi je dosta vremena da POČNEM da živim normalno! A tek da vidite KAKO IZGLEDA! (FOTO)

Eleonora Mustafovska progovorila je o Esmi Redžepovoj sa setom u glasu i boli koja i posle 3 godine ne prestaje. Ona je otkrila da zna da je majka čuva sa neba, a ponosno je krenula stopama vanvremenske pevačice.

- Njen odlazak me je rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem da živim normalno i nastavim dalje. I dalje verujem da me čuva sa neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama. Veliki ljudi su uvek najskromniji. Kada imaš dve jabuke, uvek jednu pokloni nekome. Te njene reči ću zauvek pamtiti - kaže ona.

Njena lepota ostavila je muški deo populacije bez dana.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs, Blic / Foto: Dragana Udovičić

