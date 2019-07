TEODORA NA ULAZ DOŠLA SKOCKANA KAO SEKSI BOKSERKA: Sva ljupka i mila ono što je poručila Luni je skroz NAMAZANO!

Festival "Ulaz" prikupio je veliki broj poznatih, a tamo je bila i pevačica Teodora Džehverović. Za svoj nastup ona se obukla kao seksi bokserka. Bila je odevena sva u roze, a na glavi je imala kikice.

Budući da je učestovala u prvoj sezoni "Zadruge", prokomentarisala je pobednici "Zadruge 2" Luni Đogani.

"Šta mislim o pobednici? Ko god da je pobedio, ja sam to rekla, biće mi drago, nema potrebe da bilo šta mislim. Prosto, biće mi drago ako bilo ko od tih ljudi nastavi i dobije nešto od te pobede i Zadruge, jer to je poente cele priče. Ja smatram da sam dobila dosta toga zbog "Zadruge" i to je valjda pobeda, a ne kao dobili smo pobedu i šta dalje. Bitno je da to iskoristimo, i ja bih volela da ko god da je pobedio, to iskoristi na pravi način, u ovom slučaju Luna", rekla je Teodora.

