DRAGANA MITAR DOBIJA MONSTRUOZNE PRETNJE! MUŠKARAC PUCAO U ŽENU PRED SINOM, TO ĆE TI SE DESITI: Muž bivše zadrugarke pravi joj HOROR od života, a sve da bi dobio OVO!

Dragana Mitar dobila je tužbu od još uvek zakonitog muža Siniše Dragutinovića, kojom je poručio da želi da joj uzme dete.

Bivša zadrugarka sa Sinišom ima sina Jovana, a odgovorila mu je protivtužbom i krivičnom prijavom zato što sam je mesec dana nakon "Zadruge 2" prijavila za svađu u kući i onda sam rešila da aktivira prijavu.

"On predlaže da se razvedemo i da dete bude kod njega. Ja sam bila u šoku! Mene je on dovezao u "Zadrugu 2" kad sam ulazila i u januaru je bilo sve okej", rekla je Dragana koja je i pre rijalitija dobijala preteće poruke od Siniše.

foto: Printskrin/Instagram

"U smislu, pošalje mi neku sliku iz novina i napiše mi: "Ovako ćeš i ti da završiš". Rešila sam da reagujem na vreme, da mi ne bi vileneo tu po kući. Imam sve to u telefonu. Ja sam to sve dala advokatu, udario mi je na dete, na slabu tačku! On mi je tražio i da mu platim alimentaciju od 20.000, gde on meni određuje model kako ću da viđam dete, sredom tri sata, u njegovom prisustvu i svaki drugi vikend, i letnji i zimski raspust... Taj film neće gledati! Odlučila sam da sve izbacim na površinu, mislila sam da ga zaštitim zato što je otac mog deteta, ali ćemo se sada terati. Ja sam ga posle "Zadruge 2" prijavila policiji, mesec dana po izlasku, i rekli su ako nije ništa alarmanto, da mogu da povučem... Ali mi je advokat rekao da pokrenem to. Mi smo podneli zahtev za razvod posle "Zadruge" i pošto sad kači leto, to će biti ili septembar ili oktobar, a dete će biti kod mene. A on smišlja meni iza leđa", tvrdi Dragana.

foto: Prinstcreen

Rekao je da će Jovan biti kod njega, da će neka žena da ga čuva... Da ja nisam majka, da ne treba ja da ga čuvam. Ne znam samo ko će ga čuvati. On je pričao da čuva dete dok sam ja bila u "Zadruzi". Ne znam samo kako, kada su ga iz "Paparaco lova" hvatali kako sa devojkom ide na more, moji roditelji su čuvali dete... Toliko o tom "odgovornom" tati! Očigledno da ne mogu čoveka da se otkačim, pa sad udara na finansije i na dete. Ovo je sigurno neka sujeta", dodala je Mitrova.

Naime, Dragutinović joj je navodno, kako Dragana tvrdi, poslao fotografiju novinskog članka u kom se govori da je izvesni muškarac pucao ženi u glavu pred sinom, uz poruku "Ovo će da ti se desi". Čim je ovo pročitala, bivša zadrugarka ga je optužila da je siledžija i napasnik.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

Kurir