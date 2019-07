PORODILA SE BEZ PROBLEMA, A EMILIJA JE BEBA KOJA SE SMEJE 24 ČASA DNEVNO: Srpska voditeljka OTKRIVA kada će se vratiti na male ekrane!

Aleksandra Gudelj prodila se pre 5 meseci i postala majka po treći put. Ona i njen suprug Veljko dobili su ćerkicu, posle dva sina, Milijana i Damjana, a voditeljka je prezadovoljna kako je protekao porođaj, ali i odrastanjem male Emilije.

Naša voditeljka napunila e 35 godina, a on aističe da se oseća odlično, a rođendan je proslavila sa najbližima.

- Osećam se odlično! Bogu hvala, na porođaju je bilo sve u redu. Moja divna doktorka Tatjana i babica Dušica su učinile sve da dočekam Emiliju sa velikim osmehom na licu. Uživam u svakom trenutku sa porodicom. Milijan i Damjan su već veliki dečaci, Milijan posebno, završio je drugi razred i on je jedan odgovoran dečkić, a mlađi brat ga prati u stopu. Mnogo smo ponosni roditelji i to me čini izuzetno srećnom. Zato se i osećam odlično! Imali smo par rođendana i to su bili lepi povodi da malo izađemo, a kako su bili u vreme kada nam deca spavaju, onda je to bilo lako da se realizuje. Moja ili Veljkova mama, neka od njih dve bi došle kod nas, da nas odmene dok deca spavkaju, da mi ispoštujemo prijatelje - rekla je Aleksandra.

- Emilija je divna. Emi je beba koja se smeje otkako progleda ujutru, pa sve do spavanja. Okružena je ljubavlju, a bebe to osećaju i tako se i ponašaju. Kod nas nema napetosti, nema nervoze, ima samo muzike i smeha. Grčeve od njih troje niko nije imao, vrlo malo prvih dana, to bi trajalo svega par minuta i to je to, davno je prošlo. Emilija mnogo liči na Damjana i Milijana, nekako se vidi, što bi se reklo iz aviona, da je njihova seka - zaključila je lepa voditeljka.

Aleksandra se neće skoro vratiti na televizijske ekrane, što je mnoge rastužilo, budući da važi za jednu od atraktivnijih naših televizijskih lica.

- Koliko god da volim svoj posao i gajim posebne emocije prema njemu, strpiću se zbog svog divnog supruga Veljka i moje dobre dece Milija, Damjana i Emilije, koji zaslužuju da budem njihova 24 sata dnevno.

