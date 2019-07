SLAVIO JE KAD SE RODIO ALEKSEJ, DRUŽI SE SA DARKOVIM RODITELJIMA, A SAD OSUO PO NJEMU: Lazićev poznati kolega žestoko ga je isprozivao! Mora da prestane da PIJE!

Ljuba Aličić odgovorio je iskreno na mnoga pitanja, a onda se dotakao i mlađeg kolege Darka Lazića.

Pevač smatra da Lazić može da bude veoma uspešan, ali ako bude bio pametan.

foto: Vladimir Šporčić

"Sad, ja mu nisam tata, ja sam samo jednom rekao, bio sam skoro sa njim kod njega kući... Obožavam njegove roditelje. Znači, da se kane tog pića i da ne govorim sad... Jer, ako to nastavi, od njega neće biti ništa, a ja vrlo žarko želim da on napravi veliki posao! On je zaslužio, on je odličan pevač", rekao je Aličić.

Ljuba kaže da se mnogo družio sa Šabanom, pošto su obojica iz Šapca, a da su posle Šaulića svi sve samo ne zvezde.

foto: Damir Dervišagić

"Mi nismo ostavljali nikakav bakšiš, ni ja njemu ni on meni, ali smo se mnogo družili kad je bila pokojna Vida Pavlović, koja je za mene pevačina. Ona nije bila lepa, ona nije bila zgodna, a ove se skidaju da bi bile zgodne i lepe, a nije im bitno kako pevaju! A ja i Šaban smo plakali, a ovo je živa istina. Ja i Šaban Šaulić smo plakali kada Vida Pavlović peva njene pesme. To je nešto što ja i danas dan i nikad neću zaboraviti. Kao, naravno, i kralja Šabana. Znači, ovi su svi, kako da vam kažem, neću da ih vređam. Ali, moraju da znaju gde im je mesto. Međutim, ja tako bacim pogled, oni kao "šta, ko je ovaj?!". Ma, mrš je*em ti rep, ko si ti?! Ja te ne znam ni ko si, ni šta si, ni gde si došao, ni šta pevaš... Sad, kao, zvezda. Koja zvezda?", oštar je Ljuba kada je reč o mladim pevačima i ističe da su pesme koje imaju popularni "autotjun" glupe.

On je istakao da nije klasičan narodnjak.

"Ja nisam klasičan narodnjak. Kod mene na nastupe dolazi i mlađa publika od 15-20 godina. Sve generacije vole te moje pesme. Naravno, ja znam šta treba forsirati, šta moji fanovi vole. Uspevam, hvala Bogu, u tome, zato sam i opstao kao jedan normalan Ljuba Aličić koji se ne šlihta nikom", izjavio je Ljuba.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir