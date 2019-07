ČABARKAPA HOĆE DA PRIZNA DETE? Subotićeva sada ne želi ništa od oca male Magdalene, a ovo je GLAVNI RAZLOG!

Aleksandra Subotić progovorila je o pomirenju Aleksandra Čabarkape i njenog oca Karađorđa Subotića, pa je pomenula i ćerku Magdalenu.

Rijaliti učesnica rekla je da ne bi volela da Čabarkapa prizna njihovo dete.

"Što se tiče priznavanja deteta, ja to ne želim zaista, jer ne želim da me neko ucenjuje sutradan. Ako bude nekad želeo da ima kontakt sa detetom, može. Ako je istina, drago mi je što su se izmirili, ja sa tim čovekom nemam ništa. Što se tiče papira ne želim da piše njegovo ime zbog toga što ne znam šta će mu sutra dunuti. Ne želim da dete sutra ispašta zbog toga, da ne može da ode na ekskurziju, da joj on nešto brani meni u inat. Jer dok je voleo mene, voleo je i dete, kada je prestao da voli mene, prestao je da voli i dete. Tako da ne želim da razmišljam o tome", izjavila je Subotićeva.

