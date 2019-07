NE DAJE ĆERKI LENI 12.000 DINARA MESEĆNO, KAŽE NEMA! Ivan Marinković PRESPAVAO ročište za alimentaciju, a izraz lica Goce Tržan GOVORI SVE! (KURIR TV)

Ivan Marinković nije se pojavio u Prvom osnovnom tužilaštvu zbog tužbe koju je protiv njega podigla bivša supruga Goca Tržan zbog neplaćanja alimentacije za ćerku Lenu.

Zastupnik maloletne Lene i Goce Tržan rekao je da će tražiti tešku sankciju.

"Danas je trebao da bude glavni pretres za krivično delo nedavanje izdržavnja. Ivan Marinković je već dva puta već pravosnažnom presudom osuđen zbog istog krivičnog dela", otkrio je advokat. Imamo popis imovine, imamo sve, imamo i blokadu računa. Za sada sud nije uspeo da sprovede izvršenje rešenja", rekao je advokat Branislav Bogdanović.

Budući da je Marinković do sada živeo u rijalitiju Parovi.

"I mi imamo te informacije i njegov branilac je danas izjavio da je završio sa tim pa ćemo videti kako će se izjasniti. On je priznao izvšenje dela, s tim da on nema para i kada bude imao, platiće", rekao je advokat Bogdanović, dodajući da mesečna alimentacija iznosi 12.000 dinara i da faktički od razvoda on ne plaća alimentaciju.

"Neko je dva puta već platio dug koji je imao i to je jedini način da on plati kada mu se pripreti zatvorom", rekao je punomoćnik Goce Tržan advokat Branislav Bogdanović.

"Ne izmiruje on, izmiruje neko drugi", dodala je ogorčeno Goca, a na pitanje da li je sledeća mera zatvor za Ivana, pevačica je samo dodala: Znaš li ti, druže, gde živiš"!

