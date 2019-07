ANASTASIJA PROGOVORILA O UDAJI ZA ĐORĐA KULJIĆA?! Pevačica u ljubavi sa biznismenom već 2 godine, a evo šta na sve to kaže mama Ceca!

Anastasija Ražnatović nedavno je napustila porodični dom i preselila se u devojački stan na Vračaru, a sad čak i razmišlja o udaju iako mama Ceca smatra da je još rano za to.

Kako je do sada imala sve na dlanu, pa nije morala da brine šta će doručkovati, ručati i da li će joj veš biti čist i opeglan, Anastasija se sad susrela sa novim načinom života, u kojem, kako sama kaže odlično pliva.

- Snalazim se dobro, zasad. Iskrena da budem, jedini problem mi je spremanje hrane jer sam totalni antitalenat za kuhinju. Ne znam da kuvam i nikada neću naučiti - rekla je Anastasija, a na pitanje kako se hrani kaže: "Kada dođe letnji period, onda manje jedem, pa zato i smršam. Uglavnom su to neke salatice i lagani obroci. No, kada je zima i kada su proslave i slave, tada jedem malo više, pa se ugojim", priznala je Anastasija.

S obzirom na to da je u dugoj vezi sa biznismenom Đorđem Kuljićem, Anastasija kaže da bi volela da stane na ludi kamen, ali da joj se ne žuri.

"Majka bi podržala moju odluku da se udam ako bih ja to želela. Ipak, ona smatra da sam mlada za tako veliki korak. Iskrena da budem, i ja to isto mislim", rekla je Anastasija i priznaje da otkako se preselila, sve manje boravi u Cecinoj kući. S druge strane, dešava se da iz jednog razloga skrene do porodičnog doma na Dedinju.

"Dok sam živela sa majkom, često smo menjale garderobu. Sada to nije slučaj jer sam se ja preselila. Ipak, kada mi nešto zafali odem do nje i uzmem", otkrila je mlada pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo/Foto Printscreen

Kurir