MAMA PREMINULE MANEKENKE MARIJE ĆURČIĆ: Klaberi, gledam vaše fotke sa žurki i matinea, i sve je to super, ali PRVO o ovome morate da mislite! #VAZNOJE (FOTO)

Anne Marie Alves-Ćurčić, novinarka i mama tragično preminule Marije Ćurčić, poznate klabing promoterke i modela, koja je izvršila samoubistvo u novembru 2018, posvetila se borbi za podizanje svesti o mentalnom zdravlju.

"Dragi klaberi, letnja sezona je u punom jeku, Instagram i FB puni su vaših fotografija sa party-ja, matinea, aftera i after aftera. I sve je to zaista super, iskreno to mislim.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, posmatrajući sve te fotke na kojima prepoznajem i neke koji su činili deo Choccomuffinove “ekipe”, kako ih je zvala, imam potrebu da vam pre svega kažem da je život dragocen. Vodite brigu o sebi! Živite punim plućima poštujući i vrednujući sebe, ne pristajte na diktate polusveta, ma kako skockani i napucani bili. Gradite iskrena prijateljstva - dragocena su jer ih zapravo nema puno, ali traju za ceo život, i u dobru i u zlu. Pravite razliku između poznanika (makar bili i deo “ekipe”) i onih kojima je zaista stalo do vas i koji će vam baš zbog toga bez ikakve zadrške reći ono što misle pa i po cenu da se naljutite (duboko u sebi, znaćete da vas vole, baš kao i vi njih). Jer, oni su ti kojima ćete moći da se poverite kad vam je teško. Oni su ti koji će vas uputiti, dati snagu da potražite pomoć stručnjaka, ako vam je potrebna.

Jer, #VAZNOJE da imate svest o tome da nema tabua kada je mentalno zdravlje u pitanju, to nije nešto apstraktno, što nema dodira sa nama. Depresija, anksioznost nisu nešto što samo od sebe odlazi.

Poštovani vlasnici klubova, promovišite važnost brige o mentalnom zdravlju - predivna je ova mladost, sačuvajmo je", napisala je novinarka na svom Fejsbuk nalogu kako bi bar na takav način pomogla svima koji prolazi kroz istu borbu koju je vodila njena ćerka.

Kurir