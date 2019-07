ODE BAKA U ZADRUGU! Bogdanu se smeši rijaliti karijera: Mitrović mu ponudio VEĆI HONORAR nego drugima?!

Tek što je gotova "Zadruga 2", počeli su pregovori TV Pink s potencijalnim učesnicima treće sezone, a jedan od njih je i popularni jutjuber Baka Prase, ekskluzivno saznaje Kurir!



Naime, Bogdan Ilić, kako je pravo ime 22-godišnje internet zvezde, pre tri dana bio je na razgovoru s direktorom TV Pink Željkom Mitrovićem zbog dogovora za ulazak u rijaliti na jesen, saznaje Kurir.

foto: Zorana Jevtić

"Bogdan je kul lik i produkcija smatra da bi on bio odličan takmičar. Duhovit je, sposoban da zabavi široki auditorijom, o čemu svedoče i njegovi milionski pratioci i pregledi na Jutjubu. Sa druge strane, i Bogdan bi tu našao svoj interes. Osim što bi mogao da zaradi veliki novac, on želi da ojača svoju mrežu i tako zadrži poziciju najjače zvezde među mladima", otkriva naš izvor i dodaje da je Mitrović takođe oduševljen Ilićem.

foto: Printskrin

"Željku je odmah palo na pamet da bi Baka Prase bio odličan učesnik za narednu sezonu, pa se zato nije libio da mu ponudi veći honorar nego drugima. Pošto Bogdan ne bi mogao dugo da ostavi svoju publiku bez klipova na koje je ona navikla od njega, on bi eventualno pristao da uđe na maksimum mesec dana - da tako dodatno poveća svoju popularnost, a onda se vrati svom redovnom poslu. Kako stvari stoje, Željko bi to mogao da prihvati ako zaključi da bi Ilić privukao mlađu publiku i tako povećao rejting rijalitija. Njegove fanove sigurno bi zanimalo kako se Jutjub zvezda ponaša, kako će se snaći u društvu starih i novih rijaliti igrača, da li bi neke ljude ismevao, kao i da vide da li će se smuvati s nekom učesnicom, pošto će sigurno biti dosta atraktivnih devojaka. Nema sumnje da bi 'Zadruga 3' uz njega mogla da bude veoma gledana. Uskoro će sve biti poznato ", zaključuje naš sagovornik, dok do Ilićevog komentara nismo uspeli da dođemo.

GASTOZ BESAN NA BAKU Mali, zgaziću te! Da se od Jutjuba lepo živi, smatra i Nenad Marinković Gastoz, koji je možda kroz šalu, a možda i ozbiljno, poručio da ne podnosi Baka Praseta. On je izjavio da će se vratiti na Jutjub scenu "kada Baka Prase smori publiku". foto: Marina Lopičić "On je jedini lik na Jutjubu koga bih voleo da onako..." rekao je kroz zube rijaliti igrač, a na pitanje da li je Bogdan bolji od njega, poručio je da nije.

"Žao mi je koliko je uspešan. Ja vozim 'pasata' od 4.000 evra, a on vozi 'poršea'. Mali, zgaziću te", poslao je Gastoz poruku najpoznatijem jutjuberu.

Kurir.rs/Lj. Stanišić, N. Mijušković/Foto: Ana Paunković

