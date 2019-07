MUŽ JOJ JE UHAPŠEN ZBOG DROGE I ORUŽJA PRE 2 GODINE: Pevačica prošla kroz PAKLENI RAZVOD i sad pravo ulazi u Zadrugu 3?!

Ćerka pokojnog pevača Mikija Jevremovića, Jelena Jevremović, sudski se razvela od supruga Predraga Nedeljkovića, koji je pre dve godine uhapšen zbog posedovanja velike količine droge i oružja.

foto: Printskrin

Čim je postala zvanično slobodna, nekadašnja pevačica rešila je da se pozabavi svojom karijerom, koju je stavila u drugi plan zbog porodice. Ona je pre nekoliko dana viđena u zgradi Pink televizije na Dedinju, a kako Kurir saznaje, bila je na razgovoru za učešće u "Zadruzi 3". Čak je i na Instagram okačila fotografiju i čekirala mesto gde se nalazi.

foto: Kurir

- Otkako je prestala da se bavi pevanjem, Jelena se povukla iz javnosti. Godinama je sa bivšim suprugom i dva sina živela u inostranstvu. Radila je neke druge poslove. Međutim, kada su se vratili u Srbiju, nastali su problemi sa suprugom, koji je zbog nelegalnih radnji završio u zatvoru, a ona je zbog njegovih laži i obmana podnela zahtev za razvod braka, koji se okončao pre nekoliko nedelja - otkriva naš izvor i dodaje da je Jevremovićeva rešila da se posveti karijeri.



- Pošto ona pršti od pozitivne energije, njeni prijatelji su je savetovali da uđe u rijaliti. Mogla bi da zaradi dobar honorar i napravi odličan marketing za predstojeće poslove. Jelenu je to zaintrigiralo, a njena reakcija došla je do organizatora "Zadruge", koji su je pozvali na razgovor. Jevremovićeva inače nije mnogo pratila rijalitije, ali vuče je da se okuša u tome. Međutim, prepreka su joj sinovi, jer starijem Lazaru u septembru kreće školska godina, a mlađi Tadija polazi u predškolsko. Bez obzira na to što Jelena ima punu pažnju i pomoć majke, ona ne želi da joj natovari obaveze na vrat. Ali, možda neće odoleti izazovu - završava naš izvor.



Pozvali smo Jelenu za komentar, ali nije se javljala do zaključenja ovog broja.

Presuda Bivši muž osuđen na osam godina Bivši suprug Jelene Jevremović, Predrag Nedeljković, nedavno je osuđen na osam godina zatvora zbog prodaje droge i oružja. On je dve godine proveo iza rešetaka dok nije stigla presuda, a trenutno je na izdržavanju kazne kućnog zatvora, nakon čega će biti premešten u zatvor u Požarevcu. On je 1. juna 2017. priveden sa dvojicom saradnika, a policija je kod njih pronašla 20 kilograma marihuane, 180 grama kokaina, četiri pištolja s prigušivačem i tri puške. foto: Kurir

Marija Dejanović

Kurir