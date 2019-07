ZA DEU STIGLA TORTA VIŠESPRATNICA SA PERJEM I KRUNOM! A Ljajić doneo mantije: Kod voditeljke na rođendanu NEMA ŠTA NEMA! Jedan pevač otkazao je sve obaveze samo da bi se POJAVIO! (FOTO)

Dea Đurđević u društvu najmilijih proslavila je 27. u jednom prestoničkom restoranu.

Voditeljka je okupila porodicu, prijatelje, drage kolege kao i brojne poznate ličnosti, pa se veselila do daske. Za hrabru Deu u jednom trenutku stigla je ogromna torta, ukrašena perjem, cirkonima i krunom.

Takođe, pored raznih poklona koje su szvanice zasigurno pažljivo birale za nasmejanu Deu, Rasim Ljajić doneo je mantije.

Posle stravične saobraćajke koju je imala u februaru ove godine, voditeljka je isključivo u društvu najmilijih rešila je da proslavi život, te nazdravi za srećne trenutke koji su tek pred njom.

Pevač Šako Polumenta otkrio je da je otkazao nastup, samo da bi Dei čestitao rođendan i ispoštovao je.

"Ja sam odložio gostovanje večeras u Crnoj Gori da bih ispoštovao Deu. Ona je neki simbol, ja volim ljude heroje. Vezan sam za takve ljude, ona je pokazala kako se izboriti sa problemima. Nismo mi veliki prijatelji, ja sam njen fan jer je ona hrabra, jaka, voli moje pesme, kupila me je", ispričao je on Pinku, pa nastavio: "Šta da joj kažem, ona je jako pametna, svi mi koji je volimo smo je podigli. Drago mi je da je Mladen bio uz nju, volim te muškarce kad su tu i kad ne ide po dobru. Naravno da je ona heroina, ona prenosi tu snagu na sve nas koji je gledamo i divimo joj se. Ona je simbol svih uspešnih i hrabrih žena. Ja u mom životu ne bih bio ono što jesam da nisam imao ženu koja me je vodila racionalno, svako moje lutanje je bilo sa nekim sankcijama. Hranio sam se i dobrim i lošim stvarima, ali nikad nisam dao na žene. One su me oblikovale. Mene kategorišu da sam neki švaler, ali ja nisam takav, normalan sam čovek, najveći prijatelji u mom životu su žene", zaključio je on.

