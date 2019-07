IMAO JE JAHTU, AVION, PARTIJAO SA ŠONOM KONERIJEM, MIKOM DŽEGEROM i ŠERON STOUN! Srpski muzičar (68) već 3 decenije voli 37 mlađu Jelu (31)! Bio je švorc i razveden kad, kad je u njegov život uletela kao FURIJA (FOTO)

Boban Petrović (68), legenda Beograda i nekadašnji di-džej, muzičar i biznismen, decenijama je putovao po svetu na svojoj privatnoj jahti i u svom privatnom avionu, družio se sa raznim poznatim ličnostima, od Šona Konerija i Mika Džegera do Šeron Stoun, a sada se, u Beogradu, skrasio sa 37 godina mlađom srpskom violončelistkinjom Jelenom Mihailović.

"Uleteo je u moj život poput furije, u to vreme 2010. sam završavala specijalističke studije", rekla je Jelena.

Inače, u trenutku kada su se upoznali Boban je bio potpuno švorc i razveden od supruge.

"Ne želim velike pare, veliki novac me je već pogodio u životu i onda sam nastradao. Pare nisu problem, ako ih nemate, nema ni problema. Opet sam bez para i sopstvenog krova nad glavom. Nas dvoje vezuje pretežno muzika, a možda i to što sam pare potrošio pa se ona sažalila i primila me pod svoje skute. Emocije postoje, ali su više iskonske nego ovozemaljske, mi jesmo u kosmičkoj vezi koja bi trebalo da bude prava. Naš kontakt se ne svodi samo na banalnosti svakodnevnice, oboje smo u onom drugom videli nekog s kim je veoma interesantno provoditi svaki trenutak", ispričao je Boban Petrović.

Njih dvoje, inače, sada zajedno stvaraju i komponuju muziku.

