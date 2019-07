ŠIBALE SU ME ONE POKVARENE, ALI JA SAM POKAZAO SVOJU SNAGU! Šako progovorio o aferi koja je drmala Srbiju!

Pevač Šako Polumenta otvorio je dušu pa progovorio o navodnom dopisivanju sa anonimnim devojkama, iako je u braku. Pevač ističe da je u njegovom životu svakako bilo i dobrih i loših stvari, ali da nikada nije "dao na žene". To je najverovatnije i razlog zašto je njegova supruga ostala uz njega i pored brojnih skandala koji su ga zadesili.

"Bez obzira što su me šibali i tako dalje... Iz radoznalosti, to su neke pokvarene žene", konstatovao je on.

"Bio sam sportista, reprezentativac Crne Gore u odbojci... prenosio sam uvek snažno i jako. I protiv sebe sam uvek išao, da pokažem tu snagu moju, koja izvire iz mene! Na kraju krajeva, ipak su žene mene oblikovale", objašnjavao je on.

"Mene kategorišu, daju mi neki epitet da sam ja švaler, a nisam. Ja sam običan muškarac, koji je jako čvrst, ispunjen, stabilan, nosim svoju snagu i svoju energiju. Poštujem zdrave i normalne devojke oko mene i ja sam veliki prijatelj. Najveći prijatelji u mom životu su žene", rekao je pa nastavio: "I ta ljubomora koja vlada među muškarcima - Bogu hvala što ima tih muškaraca koji me poznaju i znaju moj identitet. Ko sam ja i šta sam", zaključio je Šako.

